Texas: Une juge autorise une femme à avorter malgré l'interdiction de l'IVG

Crédit photo © Reuters

par Brendan Pierson (Reuters) - Une femme à la grossesse compliquée et probablement non viable a été autorisée jeudi à avorter par une juge du Texas pour la première fois depuis que l'Etat a voté une loi interdisant l'interruption volontaire de grossesse (IVG), selon ses avocats. Kate Cox, enceinte de vingt semaines, a demandé à la cour de l'autoriser à avorter en dépit de l'interdiction presque totale de cette intervention au Texas, arguant que son foetus n'était probablement pas viable et que la grossesse menaçait sa santé. Son foetus a été diagnostiqué le 27 novembre avec une trisomie 8, une anomalie génétique qui entraîne des fausses couches ou des morts infantiles après la naissance. Kate Cox a déclaré avoir déjà subi deux césariennes et qu'une troisième intervention de ce genre pourrait l'empêcher d'avoir d'autres enfants dans le futur. "L'idée que Madame Cox veuille absolument être mère et que cette loi puisse lui faire perdre cette possibilité est choquante et ce serait une erreur judiciaire," a déclaré la juge Maya Guerra Gamble de la cour d'Austin lors de l'audience. Le Texas interdit l'avortement sauf si la vie de la mère est en danger ou pour prévenir une altération importante d'une fonction corporelle majeure. Molly Duane, une des avocates de la plaignante, a déclaré lors de l'audience que "la vie de Kate Cox et le futur de sa fertilité sont en grand danger". "Cette décision rendue aujourd'hui montre ce que nous savons déjà : l'avortement est un soin de santé essentiel", a déclaré Molly Duane dans un communiqué publié après l'audience. (Version française par Zhifan Liu, édité par Tangi Salaün)