Texas : Caroline Garcia titrée !

par Lilian Moy (iDalgo)

Caroline Garcia a remporté cette nuit le Masters ! Elle a battu la Biélorusse Aryna Sabalenka, tombeuse de la numéro un mondiale Iga Swiatek en demi-finale, en deux sets (7-6/6-4). La Lyonnaise a été impériale au service durant le premier set (68% de premières balles et dix aces) contrairement à son adversaire (43% de premières balles) mais elle n'a pas réussi à se procurer des balles de break. C'est dans le jeu décisif qu'elle se montrera plus précise sur le service de la septième mondiale. Dans la seconde manche, elle a pris la mise en jeu de son adversaire dès sa première balle de break et n'a plus lâché jusqu'à conclure sur une erreur de Sabalenka en coup droit. Caroline Garcia devient la deuxième Française à remporter le Masters après Amélie Mauresmo, en 2005.