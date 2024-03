Tesla visé par une action de groupe pour "discrimination raciale"

Crédit photo © Reuters

par Daniel Wiessner (Reuters) - Un juge de l'État de Californie a provisoirement validé une action de groupe menée par 6.000 ouvriers noirs contre Tesla pour discrimination raciale et harcèlement présumés dans son usine américaine de Fremont. Dans une ordonnance publiée mercredi, le juge Noel Wise de la Cour supérieure de Californie, à Oakland, a déclaré que la plainte déposée en 2017 présentait des questions communes pouvant relever d'une action de groupe. Tesla et les avocats des plaignants n'ont pas répondu aux demandes de commentaire dans l'immédiat. A lire aussi... Le constructeur automobile a affirmé qu'il ne tolérait pas le harcèlement sur le lieu de travail et qu'il avait licencié des employés qui s'étaient rendus coupables de fautes. Les plaignants affirment que les ouvriers noirs de l'usine ont été victimes d'une série d'actes racistes tels que des insultes, des graffitis ou encore la découverte de noeuds coulants accrochés à leur poste de travail, en référence à la pendaison. Cette décision provisoire précède une audience prévue vendredi, au cours de laquelle Tesla pourra contester la décision de Noel Wise, même si les juges changent en réalité rarement d'avis. Cette décision expose Tesla à une condamnation potentielle de plusieurs millions de dollars. (Reportage Daniel Wiessner à Albany, New York , version française Kate Entringer)