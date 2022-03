Tesla veut réduire une nouvelle fois le nominal de ses actions

(Reuters) - Tesla va demander l'accord de ses actionnaires à une augmentation du nombre d'actions composant son capital afin de procéder à une réduction de leur valeur nominale par le biais d'une distribution de dividendes, a annoncé lundi le constructeur automobile américain.

La proposition, approuvée par le conseil d'administration, doit obtenir le feu vert des investisseurs lors de l'assemblée générale annuelle.

Dans les échanges en avant-Bourse à Wall Street, le titre du constructeur automobile gagnait 5%.

Le dernier fractionnement de l'action Tesla remonte à août 2020, lorsque le nominal avait été divisé par cinq dans le but de rendre l'action plus abordable pour les actionnaires individuels et les salariés.

D'autres géants américains, comme Alphabet, Amazon et Apple notamment, ont eu recours à ce type de division du nominal ces dernières années après la forte hausse de leur cours de Bourse pendant la pandémie de COVID-19.

Tesla, qui n'a jamais distribué de dividende, avait déclaré dans le passé qu'il n'envisageait pas d'en verser un en numéraire dans un avenir proche, expliquant privilégier le réinvestissement de ses bénéfices pour financer sa croissance.

L'action Tesla, qui valait 17 dollars lors de son introduction en Bourse en 2010, s'échange aujourd'hui à plus de 1.000 dollars et a gagné 128% depuis le fractionnement de 2020.

Le groupe est devenu l'an dernier le premier constructeur automobile américain à franchir la barre des 1.000 milliards de dollars de capitalisation boursière.

(Reportage Nivedita Balu et Akash Sriram à Bangalore; version française Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)