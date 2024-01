Tesla va suspendre sa production à Berlin du fait d'une pénurie de pièces

par Victoria Waldersee BERLIN (Reuters) - Tesla va suspendre la quasi-totalité de sa production dans son usine de Berlin du 29 janvier au 11 février, citant jeudi une pénurie de composantes provoquée par les changements d'itinéraire du transport maritime à cause d'attaques en mer Rouge en marge de la guerre à Gaza. Il s'agit du premier groupe à annoncer publiquement une interruption de sa production du fait des incidents en mer Rouge, qui ont contraint les géants du transport maritime à ne plus emprunter cet axe majeur reliant l'Asie et l'Europe. Certaines compagnies, comme le constructeur chinois de véhicules électriques Geely ou encore Ikea, avaient auparavant prévenu de délais plus longs pour les livraisons. "Les conflits armés en mer Rouge et les changements d'itinéraire provoqués dans le transport entre l'Europe et l'Asie ont aussi un impact sur la production à Grünheide", a fait savoir Tesla dans un communiqué. "Ces temps de transport considérablement plus longs provoquent des trous dans les chaînes d'approvisionnement", a ajouté le constructeur américain. (Reportage Victoria Waldersee; version française Jean Terzian)