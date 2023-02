Tesla va installer son siège technique mondial en Californie

Tesla va installer son siège technique mondial en Californie













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Tesla va installer son siège technique mondial en Californie, ont annoncé mercredi le patron du constructeur de véhicules électrique, Elon Musk, et le gouverneur de l'Etat américain, Gavin Newsom. Cette annonce intervient un peu plus d'un an après que Tesla a quitté la ville californienne de Palo Alto pour déménager son siège social à Austin, au Texas, où le constructeur a ouvert une nouvelle usine de production. Par le passé, Elon Musk avait critiqué la Californie pour sa réglementation jugée trop stricte par le milliardaire américain, qui avait dénoncé aussi un niveau d'imposition trop élevée. SpaceX, l'entreprise spatiale dirigée par Elon Musk, dispose d'un site de lancement situé dans le sud du Texas. (Reportage Hyunjoo Jin à San Francisco et Akash Sriram à Bangalore; version française Jean Terzian)