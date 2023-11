Tesla va fabriquer une voiture à 25.000 euros dans une usine allemande

BERLIN, 6 novembre (Reuters) - Tesla va fabriquer une voiture coûtant 25.000 euros dans son usine près de Berlin, a déclaré lundi une source au fait du dossier, un développement attendu de longue date pour le constructeur de véhicules électriques qui vise une adoption massive de ses voitures. La source, qui a préféré garder l'anonymat, n'a pas précisé la date du début de la production. Tesla n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Elon Musk, directeur général de Tesla, a visité vendredi l'usine de Gruenheide, près de Berlin, après avoir assisté à un sommet sur l'intelligence artificielle en Angleterre. Il a remercié le personnel de l'usine pour son travail, selon une vidéo publiée sur X (ex-Twitter). Lors de la même réunion, il a également informé le personnel des projets de fabrication du véhicule à 25.000 euros, selon la source. Elon Musk a longtemps évoqué la possibilité de développer une voiture électrique plus abordable, bien qu'il ait déclaré en 2022 qu'il ne maîtrisait pas encore la technologie et avait donc mis le projet de côté. En septembre, des sources ont toutefois déclaré à Reuters que le constructeur automobile se rapprochait d'une innovation lui permettant de fabriquer sous pression la quasi-totalité du dessous de caisse du véhicule électrique en une seule pièce, une avancée qui contribuerait à accélérer le processus de production et à faire baisser les coûts. L'expansion sur le marché de masse est essentielle pour Tesla qui vise à augmenter les livraisons de véhicules à 20 millions d'ici à 2030. La faible croissance économique et les taux d'intérêt élevés ont toutefois pesé sur la demande de véhicules électriques, incitant Tesla et les autres constructeurs à réduire leurs prix au cours des derniers mois pour tenter de relancer les ventes. (Reportage Victoria Waldersee ; version française Dagmarah Mackos, édité par Kate Entringer)