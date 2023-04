Tesla va construire une usine à Shanghai pour les batteries Megapack

SHANGHAI (Reuters) - Tesla va construire une usine à Shanghai destinée à la production de son système de stockage d'énergie Megapack, a rapporté dimanche l'agence de presse Chine nouvelle. Le constructeur automobile américain lancera les travaux de cette nouvelle usine au troisième trimestre avec pour ambition de démarrer la production au deuxième trimestre de 2024, toujours selon Chine nouvelle. L'installation, qui s'ajoutera à la Gigafactory de Shanghai pour la fabrication de véhicules électriques, produira initialement 10.000 batteries Megapack par an, soit environ 40 gigawattheures de stockage, qui seront vendues dans le monde entier, a indiqué l'agence de presse. Tesla tire l'essentiel de ses revenus de son activité dans le domaine des voitures électriques, mais son dirigeant Elon Musk s'est engagé à développer ses activités dans l'énergie solaire et les batteries. (Josh Horwitz et Zhang Yan, version française Laetitia Volga)