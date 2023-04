Tesla relève légèrement ses prix aux Etats-Unis

Tesla relève légèrement ses prix aux Etats-Unis













21 avril (Reuters) - Tesla a relevé le prix de ses véhicules électriques haut de gamme Model S et Y aux Etats-Unis, montre son site internet jeudi, même si ceux-ci restent encore inférieurs de 20% par rapport à leur niveau du début d'année. Le constructeur automobile, dirigé par Elon Musk, a lancé depuis janvier une campagne mondiale de baisse des prix sur ses modèles pour faire face à un ralentissement de la demande, alimentant les craintes d'une guerre tarifaire au sein du secteur automobile. Aux Etats-Unis, Tesla avait annoncé mercredi une sixième baisse consécutive de ses tarifs pour doper les volumes, notamment de ses modèles moins chers, le crossover Model Y et la berline Model 3. L'annonce a fait chuter le titre du constructeur de près de 10% jeudi, d'autant qu'Elon Musk a affirmé, à l'occasion de la publication des résultats trimestriels, vouloir donner la priorité aux volumes plutôt qu'à la rentabilité. Sur les trois premiers mois de 2023, la marge de Tesla est tombée à son plus bas niveau sur un trimestre en deux ans. Aux Etats-Unis, le prix de la Model S Plaid et de la Model X Plaid - le sommet de la gamme pour ces modèles - a été relevé à 107.490 dollars, contre 104.990 dollars, selon le site internet du constructeur. Le prix de la Model X a été augmenté de 2,6% à 97.490 dollars et celui de la Model S de 2,9% à 87.490 dollars. Les tarifs de ces quatre modèles restent néanmoins toujours inférieurs de 16% à 23% par rapport au début d'année. (Reportage Abinaya Vijayaraghavan à Bangalore, Blandine Hénault pour la version française, édité par Bertrand Boucey)