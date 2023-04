Tesla réduit ses prix aux États-Unis pour la sixième fois cette année

(Reuters) - Le constructeur automobile Tesla, dirigée par le milliardaire Elon Musk, a réduit les tarifs de certains de ses véhicules électriques Model Y et Model 3 aux Etats-Unis pour la sixième fois cette année, comme l'a montré son site internet mardi en fin de journée. L'entreprise, qui doit présenter mercredi ses résultats pour le premier trimestre, a baissé le prix des versions des Model Y Longue Autonomie et Performance de 3.000 dollars (environ 2.739 euros) et celui du Model 3 Propulsion Arrière de 2.000 dollars, pour atteindre 39.990 dollars par véhicule. Depuis le début de l'année, Tesla a réduit les prix aux États-Unis de ses versions originales des Model 3 et Model Y de 11% et 20%, respectivement - des baisses de prix qu'il a aussi consenti ailleurs dans le monde après avoir commencé à baisser ses tarifs en Chine en janvier. Ces mesures interviennent alors que les États-Unis, le plus grand marché de Tesla, se préparent à introduire des mesures plus strictes qui limiteront les crédits d'impôt pour les véhicules électriques. Les réductions agressives de prix ont suscité des inquiétudes quant aux marges bénéficiaires de l'entreprise basée à Austin, au Texas, qui sont les meilleures du secteur. Début avril, Tesla a fait état d'une hausse séquentielle des livraisons au premier trimestre beaucoup moins importante que celle enregistrée au trimestre précédent, progressant de 4% contre 17,8%. Tesla devrait annoncer une augmentation de 24,2% en glissement annuel de son chiffre d'affaires au premier trimestre, à 23,29 milliards de dollars, selon l'estimation moyenne des analystes établie par Refinitiv. (Reportage d'Abinaya Vijayaraghavan à Bangalore, version française Dina Kartit, édité par Blandine Hénault)