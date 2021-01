Tesla rate d'un cheveu son objectif de 500.000 ventes en 2020

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le constructeur américain de voitures électriques Tesla a annoncé samedi des ventes annuelles supérieures aux attentes de Wall Street mais très légèrement inférieures à l'objectif de son fondateur et directeur général, Elon Musk.

Le groupe dit avoir livré 499.550 voitures en 2020, alors que les analystes financiers tablaient en moyenne sur un chiffre de 481.261 selon les données de Refinitiv.

Elon Musk s'était fixé un objectif de 500.000 ventes.

L'année 2020 a par ailleurs été très réussie pour Tesla d'un point de vue boursier: le cours de ses actions a été multiplié par près de neuf et sa capitalisation atteignait en clôture jeudi plus de 668 milliards de dollars (550 milliards d'euros), plus de six fois celle du numéro un européen de l'automobile, l'allemand Volkswagen.

(Marc Angrand)