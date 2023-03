Tesla rappelle 3.470 unités de Model Y pour des boulons mal serrés

par David Shepardson WASHINGTON, 4 mars (Reuters) - Tesla Inc a annoncé le rappel de 3.470 véhicules de type Model Y de 2022 à 2023 aux États-Unis car des boulons fixant les cadres de dossiers de sièges pourraient ne pas avoir été bien serrés, selon un dossier rendu public samedi. La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a précisé qu'un boulon de cadre de siège desserré pouvait réduire la performance du système de ceinture de sécurité, augmentant ainsi les risques de blessures lors d'un accident. Tesla a déclaré à la NHTSA avoir identifié cinq demandes de garantie depuis décembre qui pourraient être liées à ce problème. Le constructeur automobile de voitures électriques a ajouté ne pas avoir connaissance de blessures ou de décès qui pourraient y être liés. Tesla inspectera les boulons qui fixent les cadres des dossiers des sièges arrières côté conducteur et côté passager aux cadres inférieurs des sièges et, si nécessaire, les resserrera conformément aux spécifications. En décembre, un fournisseur de Tesla a mis en place des contrôles de processus et un système de formation et de supervision améliorés afin de s'assurer que les boulons sont serrés conformément aux spécifications, a déclaré le constructeur automobile. (Version française Benjamin Mallet)