Tesla rappelle 2 millions de véhicules pour corriger son système d'aide à la conduite

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Tesla va rappeler un peu plus de deux millions de véhicules aux États-Unis afin d'installer de nouveaux dispositifs pour empêcher une mauvaise utilisation de son système d'aide à la conduite Autopilot, après que l'agence américaine de la sécurité routière a déclaré que le système était ouvert à une "mauvaise utilisation prévisible". La NHTSA (National highway traffic safety administration) enquête depuis plus de deux ans pour déterminer si les véhicules du constructeur automobile s'assurent de manière adéquate que les conducteurs sont attentifs lorsqu'ils utilisent le système d'aide à la conduite. Tesla a déclaré dans le dossier de rappel que les contrôles d'Autopilot "pourraient ne pas être suffisants pour empêcher une mauvaise utilisation par le conducteur" et pourraient augmenter le risque d'accident. L'un des composants d'Autopilot est "Autosteer", qui maintient une vitesse ou une distance de suivi définie et s'efforce de maintenir les véhicules dans leur voie de circulation. Le groupe a ajouté ne pas être d'accord avec l'analyse de la NHTSA, mais qu'elle déploierait une mise à jour logicielle en direct qui "incorporera des contrôles et des alertes supplémentaires à ceux qui existent déjà sur les véhicules concernés afin d'encourager davantage le conducteur à adhérer à sa responsabilité de conduite continue chaque fois que l'Autosteer est activé". Tesla n'a pas répondu à la question de savoir si le rappel serait également appliqué en dehors des États-Unis. (Reportage Mrinmay Dey et Aditya Soni à Bangalore, David Shepardson à Washington ; version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)