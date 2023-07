Tesla propose une nouvelle remise en Chine sur un marché déjà sous tension

PEKIN (Reuters) - Tesla a annoncé vendredi une nouvelle remise sur le prix de ses véhicules électriques (VE) en Chine afin d'y stimuler ses ventes, tout en licenciant certains travailleurs de son usine de batteries à Shanghaï. Ce rabais intervient alors que Tesla s'était engagé la veille avec 15 autres entreprises, dont les fabricants chinois de véhicules électriques Nio, Li Auto et Xpeng, à éviter les "tarifications anormales" afin de maintenir une concurrence loyale sur le marché. Tesla a annoncé vendredi qu'il offrirait aux nouveaux acquéreurs de ses Model Y et Model 3 une remise en espèces de 3.500 yuans (444,53 euros), s'ils ont une recommandation d'une personne déjà propriétaire d'un véhicule Tesla. Le constructeur automobile a annoncé depuis le début de l'année plusieurs baisses de prix qui ont stimulé ses ventes face à une concurrence accrue. Parallèlement, Tesla va licencier des travailleurs de son usine de batteries à Shanghaï, selon une note de l'entreprise reçue par un employé. Des sources au fait des opérations dans la méga-usine, qui emploie environ 20.000 travailleurs, estiment que cela ne devrait pas impacter la production. Ces licenciements ont été rapportés en premier jeudi par le portail d'information en ligne chinois Deep Analysis, qui a indiqué que moins de 1.000 travailleurs étaient employés sur les deux lignes de production de batteries de l'usine visées. Le nombre de travailleurs susceptibles d'être licenciés ou réaffectés n'a pas été précisé, pas plus que la raison spécifique de ces licenciements. Tesla n'a pas répondu à une demande de commentaire dans l'immédiat. CONCURRENCE "MALSAINE" Tesla a vendu un nombre record de 247.217 véhicules fabriqués en Chine au cours du deuxième trimestre, selon des données publiées en début de semaine. Il s'agit du chiffre le plus élevé depuis que le constructeur américain a commencé à livrer des véhicules à partir de son usine de Shanghaï, au début de l'année 2020. Le marché chinois des VE est marqué par des "remises de prix élevées" et un "environnement concurrentiel malsain", a affirmé le PDG de Volkswagen China, Ralf Brandstatter, dans un discours prononcé le mois dernier lors d'un événement auquel participait le Premier ministre chinois Li Qiang. Hyundai Motor, le troisième constructeur automobile mondial en termes de ventes, a déclaré le mois dernier qu'il fermerait une usine en Chine et chercherait à la vendre, en plus d'une usine qu'il a déjà fermée l'année dernière. Le marché chinois des véhicules électriques va continuer à croître rapidement, a estimé la semaine dernière le cabinet de conseil Alix Partners, ajoutant cependant que l'intensification de la concurrence et la surcapacité entraîneraient également une redistribution des cartes. Seules 25 à 30 des 167 entreprises enregistrées pour produire des VE ou des hybrides rechargeables en Chine survivront d'ici 2030, a prévenu le cabinet de conseil. Par ailleurs, les marques chinoises vont représenter en 2023 plus de 50% des voitures vendues sur le marché national, une première selon Alix Partners. Le marché chinois a été dominé ces quatre dernières décennies par des marques étrangères établies telles que Volkswagen, opérant dans le cadre de coentreprises avec des partenaires chinois. Tesla est le seul constructeur automobile étranger à exploiter une usine sans partenaire local. Depuis le début de l'année 2023, le constructeur automobile américain a réduit le prix de base de la berline Model 3 en Chine de 14% et de 10% pour le Model Y, son best-seller mondial. Vendredi, la firme d'Elon Musk a également indiqué sur le réseau social chinois Weibo que les nouveaux acheteurs auraient accès gratuitement et pendant 90 jours à son système d'aide à la conduite 'Autopilot' amélioré. En juin, Tesla avait déjà offert des rabais de 7.000 yuans pour les acheteurs de ses Model S et Model X les plus chers. Après l'annonce de la remise offerte contre une recommandation, des propriétaires de Tesla ont publié leurs codes de référence en ligne et ont invité les futurs acheteurs à les utiliser. En Bourse, l'action Tesla a grimpé de près de 70% depuis le début du mois de mai, les investisseurs pariant sur le fait que le fabricant serait en mesure de stabiliser sa marge bénéficiaire au fil du temps. En début de semaine, Tesla a réduit les prix des Model 3 et Model Y de 3% à 4% au Japon. (Reportage Qiaoyi Li, Zhang Yan et Brenda Goh ; version française Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)