Tesla propose de nouvelles baisses de prix en Chine

PEKIN (Reuters) - Tesla a dévoilé vendredi de nouvelles initiatives, notamment des subventions d'assurance, pour attirer les consommateurs en Chine, où le géant américain des véhicules électriques est engagé dans une longue lutte des prix contre des rivaux tels que BYD. D'ici la fin du mois de mars, les acheteurs des stocks existants de berlines Model 3 et de SUV Model Y auraient droit à un maximum de 34.600 yuans (4.807,76 dollars) de primes, a indiqué Tesla dans un message publié sur son compte Weibo. Les avantages comprennent une réduction de 8.000 yuans sur les produits d'assurance automobile en partenariat avec Tesla, et une réduction de 10.000 yuans pour un changement de couleur de la carrosserie. Tesla propose également des plans de financement préférentiels limités dans le temps qui permettent d'économiser jusqu'à 16.600 yuans pour l'achat d'une Model Y. A lire aussi... Interrogé sur le volume des stocks du groupe en Chine, un représentant commercial a répondu qu'ils étaient limités, sans fournir de détails. Tesla n'a pas répondu à une demande de commentaire. Face au ralentissement de la demande et à la concurrence croissante, Tesla a réduit en janvier les prix de certaines voitures Model 3 et Y en Chine et a offert des remises en espèces pour certaines Model Y à partir du 1er février. Son principal rival sur le marché automobile chinois, le plus grand au monde, BYD a baissé vendredi de 15,4% le prix de départ d'une nouvelle version de son SUV hybride Song Pro. Cette réduction fait suite à des rabais encore plus importants annoncés en février par BYD, qui a devancé Tesla au quatrième trimestre dans la fabrication de véhicules électriques. (Qiaoyi Li, Zhang Yan et Brenda Goh ; version française Dagmarah Mackos, édité par Kate Entringer)