Tesla prévient d'un ralentissement en 2024 après un recul de sa marge au quatrième trimestre

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Tesla a fait état mercredi d'une marge brute sur la période octobre-décembre en baisse en rythme annuel, alors que le constructeur de véhicules électriques a baissé ses prix afin de favoriser la demande, et prévenu d'un net ralentissement de la croissance du volume de ses véhicules cette année. Le titre du groupe reculait de 2,3% dans les échanges boursiers d'après-clôture. "En 2024, notre taux de croissance du volume de véhicules devrait être considérablement plus faible que le taux obtenu en 2023, alors que nos équipes travaillent sur le lancement de véhicules nouvelle génération dans notre gigafactory au Texas", a déclaré Tesla dans un communiqué. La firme dirigée par Elon Musk a publié une marge brute de 17,6% sur la période octobre-décembre, contre 23,8% un an plus tôt, alors que le consensus ressortait à 18,3% selon des données LSEG. Au trimestre précédent, la marge brute du groupe était ressortie à 17,9%. Tesla a déclaré que la baisse des coûts des matières premières et les aides gouvernementales américaines ont contribué à réduire le coût de production par véhicule, mais que la production du Cybertruck, l'intelligence artificielle (IA) et d'autres projets de recherche ont fait croître les dépenses. Le chiffre d'affaires trimestriel de Tesla a progressé de 3% à 25,17 milliards de dollars, contre un consensus de 25,62 milliards de dollars. Il s'agit d'une croissance au plus faible depuis plus de trois ans. Son bénéfice ajusté est ressorti à 71 cents par action, alors que les analystes anticipaient en moyenne un montant de 74 cents selon des données LSEG. Tesla est parvenu à remplir son objectif de livraisons de 1,8 million de véhicules en 2023, quand bien même Elon Musk avait averti d'un creux de la demande dans un contexte de hausse des taux d'intérêt. Le groupe américain a toutefois perdu au quatrième trimestre son statut de premier constructeur de véhicules électriques au nombre de véhicules vendus, dépassé par le groupe chinois BYD. (Reportage Akash Sriram à Bangalore, Hyun Joo Jin et Abhirup Roy à San Francisco; version française Jean Terzian)