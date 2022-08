Tesla : Musk vise la fin de l'année pour des voitures électriques 100% autonomes

par Nerijus Adomaitis et Nora Buli

STAVANGER, Norvège (Reuters) - Elon Musk, directeur général de Tesla, a dit lundi viser l'objectif de voitures électriques 100% autonomes d'ici la fin de l'année, exprimant l'espoir d'une large commercialisation aux Etats-Unis, voire en Europe sous réserve de l'approbation des autorités de régulation.

S'exprimant lors d'une conférence sur l'énergie en Norvège, le fondateur de Tesla a précisé concentrer son attention sur le développement du vaisseau spatial SpaceX et les voitures électriques à conduite 100% autonome.

"Les deux technologies sur lesquelles je me concentre, et dont j'attends idéalement la mise au point d'ici la fin de l'année, sont la mise en orbite de notre vaisseau spatial (...) et la conduite autonome opérationnelle des voitures Tesla".

"Faire en sorte que la conduite autonome soit disponible à grande échelle, au moins aux États-Unis, et (...) potentiellement en Europe, en fonction du feu vert réglementaire", a-t-il ajouté.

Le responsable de Tesla a plaidé en outre pour la poursuite de l'exploitation du pétrole et du gaz naturel, tout en développant les énergies renouvelables.

"De manière réaliste, je pense que nous devons utiliser le pétrole et le gaz à court terme, car sinon la civilisation s'effondrera", a-t-il déclaré à des journalistes en marge de la conférence.

"L'un des plus grands défis auxquels le monde a été confronté est la transition vers une énergie durable et vers une économie durable", a-t-il poursuivi. "Cela prendra quelques décennies pour y parvenir".

(reportage additionnel Terje Solsvik,version française Alizée Degorce, édité par Sophie Louet)