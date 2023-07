Tesla livre davantage de voitures que prévu au 2e trimestre

2 juillet (Reuters) - Tesla a annoncé dimanche un nombre record de livraison de véhicules au deuxième trimestre, supérieur aux prévisions d'analystes, après notamment une hausse de ses remises et incitations d'achat. Le constructeur automobile dirigé par Elon Musk a livré plus de 466.000 voitures sur les trois mois au 30 juin. Neuf analystes interrogés par Refinitiv attendaient en moyenne 445.000 livraisons, leur estimations allant de 439.875 à 450.000 unités. Un an plus tôt sur la même période, le groupe automobile de loin le mieux valorisé en Bourse avait livré 254.695 véhicules. Tesla devrait atteindre à nouveau un record de ventes en Chine, son deuxième marché après l'Amérique du Nord, malgré la concurrence du leader BYD. Le pure player de l'électrique, qui ébranle les positions de tous les constructeurs automobile historiques, a également remporté une série de victoires dans les systèmes de recharge rapide, Ford Motor et General Motors, ainsi que des fabricants d'équipements de recharge, ayant décidé d'adopter le standard NACS (North American Charging Standard) de Tesla. Volkswagen à son tour a annoncé jeudi être en discussion avec le groupe californien pour adopter lui aussi sa technologie de recharge. Tesla a accentué les remises sur ses véhicules en stock, et cassé ses prix au début de l'année à travers le monde, parfois jusqu'à 20%, après des livraisons 2022 inférieures aux attentes. Il a livré 446.915 berlines Model 3 et SUV Model Y au deuxième trimestre, ainsi que 19.225 Model S et X surpuissants. (Akash Sriram et Shivani Tanna à Bangalore, Gilles Guillaume pour la version française)