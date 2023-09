Tesla lance un nouveau Model 3 en Chine et dans d'autres marchés

SHANGHAI, 1er septembre (Reuters) - Tesla a dévoilé vendredi une version revisitée de son Model 3, qui dispose d'une autonomie plus longue, à destination de la Chine et dans d'autres marchés dont l'Europe et le Moyen-Orient, mettant la pression sur des rivaux devant annoncer de nouveaux modèles dans les prochains jours. En Chine, principal marché automobile mondial, la nouvelle version du Model 3 est vendue à un prix de base 12% plus élevé que la précédente, sonnant la fin d'une tendance de baisse des prix qui a donné lieu à une bataille entre Tesla et ses rivaux chinois sur le marché des véhicules électriques. Il s'agit du premier modèle nouveau ou revisité dévoilé par le groupe d'Elon Musk depuis le lancement en 2020 de son véhicule phare, le Model Y. La production du Cybertruck doit débuter plus tard cette année. D'après le site internet de Tesla, le nouveau Model 3 est vendu un Chine à partir de 259.900 yuans (35.807,78 dollars). Ce Model 3 nouvelle version promet aux conducteurs chinois une autonomie plus longue, avec une version standard capable de parcourir 606 kilomètres selon les normes de test locales, est-il indiqué sur le site internet de Tesla. C'est une distance supérieure d'environ 9% à celle de la précédente version. Tesla a déclaré avoir commencé les prises de commandes, avec de premières livraisons en Chine prévues pour le quatrième trimestre. Dans un communiqué publié par sa division chinoise, le constructeur automobile a fait savoir que la nouvelle version du Model 3 était dotée d'un meilleur système acoustique, d'un intérieur plus confortable et d'un écran pour les passagers arrière. L'annonce de Tesla intervient à quelques jours du Salon de l'automobile de Munich, où il est attendu que les constructeurs allemands annoncent de nouveaux véhicules électriques, comme la nouvelle version de l'ID.7 de Volkswagen et un nouveau modèle de berline CLA de Mercedes. (Reportage Zhang Yan, Hyunjoo Jin, Daniel Leussink et Brenda Goh; version française Jean Terzian)