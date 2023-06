Tesla : Elon Musk envisage d'importants investissements en Inde

Tesla : Elon Musk envisage d'importants investissements en Inde













SAN FRANCISCO/NEW DELHI, 21 juin (Reuters) - Le directeur général de Tesla Elon Musk a déclaré que le Premier ministre indien Narendra Modi poussait le constructeur à faire un "investissement significatif" dans le pays, ajoutant qu'une telle annonce était attendue prochainement. Le patron de Tesla a rencontré Narendra Modi mardi lors de la visite d'État du dirigeant indien aux États-Unis. Une source avait précédemment déclaré à Reuters qu'Elon Musk informerait le Premier ministre de ses projets de création d'une base de production en Inde. Le mois dernier, des cadres de Tesla ont visité l'Inde et se sont entretenus avec des fonctionnaires et des ministres indiens sur l'établissement d'une base de fabrication de voitures et de batteries dans le pays. L'Inde a un fort potentiel pour un avenir énergétique durable, y compris l'énergie solaire, les batteries stationnaires et les véhicules électriques, a déclaré Elon Musk à la suite de la rencontre. Il espère également apporter le service Internet par satellite Starlink de SpaceX à l'Inde, a-t-il ajouté. "Il (Narendra Modi) se soucie vraiment de l'Inde parce qu'il nous pousse à faire des investissements significatifs en Inde, ce que nous avons l'intention de faire", a déclaré Elon Musk aux journalistes après la réunion. "Je suis persuadé que Tesla sera en Inde et dès que cela sera humainement possible." Plus tard, le porte-parole du ministère indien des Affaires étrangères a tweeté que Narendra Modi avait invité Elon Musk à "explorer les opportunités en Inde pour des investissements dans la mobilité électrique et le secteur spatial commercial en pleine expansion." L'Inde a ouvert la voie aux lancements privés en 2020 et souhaite que ses entreprises spatiales multiplient par cinq leur part du marché mondial dans le domaine au cours de la prochaine décennie. Le pays envisage d'autoriser certaines entreprises américaines à collaborer avec des entreprises du secteur spatial indien, a indiqué à Reuters une source au fait du dossier. (Reportage Hyunjoo Jin et Shivangi Acharya ; avec la contribution d'Aftab Ahmed, Aditya Kalra, Aditi Shah, Tanvi Mehta et Sarita Chaganti Singh ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)