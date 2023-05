Tesla : Elon Musk attendu par les actionnaires sur son plan de succession

Crédit photo © Reuters

par Hyunjoo Jin et Tanya Jain (Reuters) - Le Directeur général de Tesla, Elon Musk, va devoir répondre mardi lors de l'assemblée générale des actionnaires aux préoccupations concernant l'absence d'un successeur clair ainsi que du tassement de la demande et des retards de certains nouveaux modèles. L'entrepreneur milliardaire, qui est également directeur général de Twitter, a annoncé vendredi dans un tweet la nomination à ce poste de Linda Yaccarino, qui vient de quitter son emploi chez NBCUniversal, même s'il continuera de jouer un rôle important au sein du réseau social Cette décision, a dit Elon Musk, lui permettra de consacrer plus de temps au constructeur de voitures électriques, mais ses engagements dans d'autres entreprises, telles qu'une nouvelle startup d'intelligence artificielle (IA), restent une source d'inquiétude. "Il pourrait consacrer plus de temps à X.AI. Il est passionné par l'IA", a déclaré Gene Munster, associé gérant chez Deepwater Asset Management. Les investisseurs s'apprêtent à voter une proposition visant à ce que l'entreprise publie un rapport sur le "risque lié aux personnes clés", reflétant les préoccupations selon lesquelles le constructeur automobile s'appuie trop fortement sur Elon Musk. Les membres du conseil d'administration de Tesla ont évoqué le directeur financier Zach Kirkhorn comme successeur possible de d'Elon Musk en tant que directeur général, a rapporté le Wall Street Journal la semaine dernière, citant une personne familière du sujet. Les investisseurs se prononceront également sur la nomination de Jeffrey Brian Straubel, cofondateur de Tesla et ancien directeur de la technologie, en tant que membre du conseil d'administration. Le cabinet de conseil Glass Lewis a recommandé aux actionnaires de Tesla de voter contre la nomination du cofondateur, en raison de craintes quant à son indépendance, car ce dernier est également directeur général de Redwood Materials, une entreprise de recyclage de batteries et de matériaux. Les investisseurs espèrent qu'Elon Musk parlera de la demande dans un contexte de ralentissement économique et de concurrence accrue. En avril, le milliardaire a déclaré que le fabricant de véhicules électriques donnerait la priorité à la croissance des ventes plutôt qu'aux bénéfices, après avoir manqué son objectif de marge en raison de réductions de prix agressives. (Reportage Tanya Jain ; version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)