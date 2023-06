Tesla devrait enregistrer des ventes trimestrielles record en Chine

SHANGHAI (Reuters) - Tesla est en passe d'enregistrer un nouveau trimestre record en Chine alors que le constructeur de voitures électriques fait face à la pression de ses concurrents locaux tels que BYD, qui grignotent sa part du plus grand marché automobile du monde, ont indiqué des analystes. Tesla pourrait vendre 155.000 voitures en Chine entre avril et juin, soit une hausse de 13% par rapport aux ventes record du premier trimestre, selon les estimations de Shi Ji, analyste chez China Merchants Bank International Securities. La part de Tesla sur le marché chinois des véhicules hybrides devrait toutefois diminuer au cours du trimestre pour atteindre 13,7%, contre 16% au cours des trois premiers mois de 2023, tandis que BYD et Aion, la branche des voitures électriques de Guangzhou Automobile Group, gagneraient des parts, a déclaré l'analyste. Deutsche Bank s'attend à ce que les ventes de Tesla en Chine atteignent 153.000 unités au deuxième trimestre, tandis que le groupe pourrait vendre 448.000 unités à l'échelle mondiale. "Tesla doit vendre dans les villes chinoises de moindre importance pour poursuivre sa croissance, mais son modèle de vente directe serait trop coûteux pour étendre son réseau de vente à des centaines de villes", a déclaré Yale Zhang, directeur général d'Automotive Foresight. Tesla publiera ses ventes trimestrielles mondiales au cours du week-end, tandis que les ventes en Chine, son deuxième marché après l'Amérique du Nord, seront connues au cours de la première semaine de juillet. L'entreprise a réduit les prix de ses Model 3 et Model Y au début de l'année pour stimuler les ventes et a entamé une guerre des prix avec ses rivaux, notamment BYD, qui lui a emboîté le pas en proposant des remises ou en lançant de nouveaux modèles moins chers. (Reportage Zhang Yan, Brenda Goh ; version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)