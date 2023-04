Tesla : des livraisons record, mais...

(Reuters) - Tesla a annoncé dimanche avoir livré plus de 422.000 véhicules au premier trimestre, un chiffre inférieur aux attentes des analystes, malgré des baisses de prix auxquelles le fabricant américain de voitures électriques, confronté à une concurrence croissante dans un environnement économique toujours incertain, a procédé pour stimuler la demande. Les livraisons de Tesla affichent une hausse de 36% par rapport à la même période de l'an passé, mais son directeur général Elon Musk avait tablé en début d'année sur un taux de croissance de 52%. Tesla a livré 422.875 véhicules au cours des trois premiers mois de l'année, un record dans l'histoire de la société, alors que les analystes attendaient en moyenne un peu plus de 430.000 véhicules, selon les données Refinitiv. Le constructeur américain a fabriqué dans le même temps un peu plus de 440.000 véhicules, augmentant sa production dans de nouvelles usines à Berlin et au Texas, ainsi qu'en Chine où les restrictions sanitaires liés au Covid-19 ont été levées. Elon Musk a déclaré en janvier que les livraisons de Tesla en 2023 pourraient atteindre 2 millions de véhicules, contre 1,3 million en 2022. Après avoir manqué les attentes de Wall Street sur ses livraisons en 2022, Tesla a procédé en janvier à des baisses de prix pouvant atteindre jusqu'à 20%, déclenchant une guerre des tarifs sur le marché du véhicule électrique. (Reportage Akash Sriram à Bangalore et Hyunjoo Jim à San Francisco, version française Jean-Stéphane Brosse)