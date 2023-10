Tesla de peu en-deçà des attentes au T3, maintient ses objectifs de production

par Hyunjoo Jin et Akash Sriram 18 octobre (Reuters) - Tesla a fait état mercredi d'une marge brute sur la période juillet-septembre en baisse en rythme annuel, manquant de peu les attentes de Wall Street, alors que le constructeur de véhicules électriques a baissé ses prix afin de favoriser la demande dans un contexte de taux d'intérêt élevés. L'entreprise dirigée par Elon Musk a toutefois maintenu son objectif de production annuel de 1,8 million de véhicules, laissant à penser que les baisses des prix de vente ont alimenter la demande. Il lui faudra livrer un record de 476.000 véhicules au quatrième trimestre pour atteindre cet objectif. Certains analystes estiment que Tesla pourrait devoir diminuer ses prix encore davantage pour atteindre son objectif annuel de livraisons, alors que la demande pour les véhicules électriques a globalement ralenti. Dans les échanges boursiers d'après-clôture, le titre Tesla était en repli de 2%. Le groupe a indiqué avoir débuté la production pilote de son Cybertruck dans sa Gigafactory au Texas, avec de premières livraisons attendues à compter du 30 novembre. La hausse des coûts opérationnels, liée notamment au Cybertruck, et la sous-utilisation de nouvelles usines ont affecté la marge nette de Tesla, dont le chiffre d'affaires et le bénéfice trimestriels ont aussi déçu. Tesla a publié une marge brute de 17,9% sur la période juillet-septembre, contre 25,1% un an plus tôt, quand le groupe n'avait pas encore procédé à ses multiples baisses de prix. Au trimestre précédent, cette marge s'était établie à 18,2%. Wall Street anticipait une marge brute médiane de 18,02% au troisième trimestre, selon un consensus réalisé par Visible Alpha. Le chiffre d'affaires trimestriel de Tesla a progressé de 9% à 23,35 milliards de dollars, contre un consensus de 24,1 milliards de dollars. Il s'agit d'une croissance au plus faible depuis plus de trois ans. Le bénéfice ajusté de Tesla est ressorti à 66 cents par action, alors que les analystes anticipaient un montant de 73 cents, selon des données LSEG. (Reportage Akash Sriram à Bangalore et Hyunjoo Jin à San Francisco; version française Jean Terzian)