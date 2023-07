Tesla: Chute au T2 de la marge à un plus bas de 4 ans avec les baisses des prix

Crédit photo © Reuters

par Akash Sriram et Hyunjoo Jin (Reuters) - Tesla a publié mercredi une marge brute au deuxième trimestre ayant chuté à un plus bas de quatre ans alors que le patron du constructeur de véhicules électriques, Elon Musk, a renchéri dans une guerre des prix avec ses rivaux. Les ventes et le bénéfice de l'entreprise ont toutefois battu les attentes de Wall Street, où Tesla a vu son titre progresser de 2% dans les échanges d'après-clôture. Mise sous pression par ses concurrents et par l'incertitude économique, la firme dirigée par Elon Musk a multiplié les baisses de prix et autres mesures incitatives pour écouler ses stockes de véhicules, une décision ayant pesé sur sa marge opérationnelle - un indicateur très suivi de la santé financière de l'entreprise. Tesla a fait état d'une marge brute de 18,1% sur la période avril-juin, contre 19,3% lors du trimestre précédent et 26% lors de la même période l'an dernier. Il s'agit d'un plus bas depuis 16 trimestres. Le constructeur a déclaré dans un communiqué être focalisé sur la baisse des coûts et sur le développement de nouveaux produits, prévenant que "les défis de ces temps incertains" n'étaient pas encore du passé. Il a indiqué aussi que la baisse des prix des matières premières et les crédits d'impôts du gouvernement américain contribuaient à faire reculer les coûts de production par véhicule. Tesla a confirmé mercredi s'attendre à livrer environ 1,8 million de véhicules cette année, après avoir livré sur la période avril-juin 466.000 véhicules à travers le monde - un record. Le chiffre d'affaires trimestriel du groupe s'est établi à 24,93 milliards de dollars, contre un consensus de 24,48 milliards de dollars selon des données Refinitiv. Tesla a fait état d'un bénéfice sur une base ajustée de 91 cents par action, alors que les analystes anticipaient un bénéfice de 82 cents par action. (Reportage Akash Sriram à Bangalore et Hyunjoo Jin à San Francsico; version française Jean Terzian)