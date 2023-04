Tesla baisse ses prix en Europe, citant une amélioration de sa production

Crédit photo © Reuters

BERLIN (Reuters) - Tesla a annoncé vendredi une baisse des prix de ses véhicules sur plusieurs marchés en Europe, notamment en France et en Allemagne, le constructeur automobile américain justifiant cette décision par l'augmentation et l'amélioration de ses capacités de production. La baisse des tarifs concerne toutes les versions des Model 3, S et X, ainsi que le Model Y Performance. D'après le site internet en France du groupe, le Model 3 est ainsi passé d'un prix de départ de 44.990 euros à 41.990 euros. "Notre mission est d'accélérer la transition vers les énergies renouvelables. Notre plan directeur a établi une voie claire pour parvenir à cette mission : la transformation de produits de petite série à forte intensité de coûts en véhicules de grande série moins chers", écrit Tesla dans un communiqué. (Reportage Victoria Waldersee; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)