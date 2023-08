Tesla baisse les prix de deux versions de la Model Y en Chine

BEIJING (Reuters) - Tesla a de nouveau réduit ses prix en Chine, cette fois-ci pour deux versions de la Model Y, la Grande autonomie et la Performance, a indiqué la société dans un avis lundi. Le prix de départ de la Model Y Grande autonomie baisse de 4,5% à 299.900 yuans et celui de la Model Y Performance de 3,8% à 349.900 yuans. Tesla a également déclaré qu'il offrirait des subventions à l'assurance de 8.000 yuans pour les acheteurs chinois de certaines versions de la Model 3 entre le 14 août et le 30 septembre. Le titre Tesla perdait 2% dans les échanges avant-Bourse aux États-Unis. Le mois dernier, le PDG de Tesla, Elon Musk, a déclaré que les baisses de prix pourraient se poursuivre, même si elles devaient réduire les marges du constructeur automobile. Les ventes de Tesla fabriquées en Chine ont chuté de 31% en juillet par rapport à juin, selon les données de la China Passenger Car Association (CPCA), marquant ainsi la première baisse mensuelle depuis décembre. (Bureau de Shanghaï et Liz Lee, avace la contribution de Samrhitha Arunasalam à Bangalore; version française Kate Entringer, édité par Tangi Salaün)