Tesla baisse les prix de certains de ses modèles en Europe et aux Etats-Unis

(Actualisé avec détails sur l'Europe et la France, contexte)

13 janvier (Reuters) - Tesla a diminué les prix de ses modèles de véhicules phare aux Etats-Unis et en Europe, avec des rabais atteignant jusqu'à 20%, montre le site internet du constructeur automobile électrique.

Cette décision, qui a fait chuter le cours en avant-Bourse de Tesla de 4,5%, intervient après que son directeur général, Elon Musk, a mis en garde contre des baisses de prix en raison de taux d'intérêt plus élevés, afin de soutenir la croissance des volumes au détriment du bénéfice.

En France, le prix de la version d'entrée de gamme pour la Model 3 a baissé de 8.500 euros à 44.990 euros, ce qui rend le véhicule éligible au bonus écologique de 5.000 euros.

Le groupe dirigé par Elon Musk avait déjà annoncé la semaine dernière une nouvelle baisse des prix de ses véhicules en Chine, son second plus grand marché, ainsi qu'en Corée du Sud, au Japon, en Australie et à Singapour.

Les analystes avaient alors estimé que ces baisses de prix pourraient forcer les concurrents en Chine à suivre l'exemple de Tesla et créer une guerre des prix sur le plus grand marché des véhicules électriques.

Cette pression pourrait également s'exercer en Europe.

Le sous-indice boursier européen de l'automobile reculait ainsi de 2% à 10h30 GMT, accusant la plus forte baisse du STOXX 600.

Aux Etats-Unis, premier marché du constructeur, on constatait jeudi soir des baisses allant de 6% à 20% sur la Model 3 et la Model Y, selon les calculs effectués par Reuters sur les prix affichés sur son site internet.

Ces nouveaux prix ne tiennent pas compte du crédit fédéral de 7.500 dollars accordé depuis le début du mois pour l'achat d'un grand nombre de véhicules électriques.

En Allemagne, les prix des Model 3 et Model Y - ses meilleures ventes mondiales - ont été réduits de 1% à près de 17% selon les options. Tesla a également baissé ses prix en Autriche et en Suisse.

CHANGEMENT DE STRATÉGIE

Il s'agit de la première mesure importante prise par Tesla depuis que Tom Zhu, alors patron du groupe en Chine, a été promu pour

prendre la supervision directe

des usines d'assemblage du constructeur de voitures électriques aux Etats-Unis ainsi que la direction des opérations commerciales en Amérique du Nord et en Europe.

Ces baisses de prix marquent un revirement comparé à la stratégie de Tesla en 2022, lorsque la demande était forte et que les prix de vente moyens de ses véhicules électriques avaient tendance à augmenter.

"Cela devrait vraiment stimuler les volumes en 2023 (Tesla)", a déclaré sur Twitter Gary Black, un investisseur de Tesla qui est resté optimiste sur l'entreprise et ses perspectives malgré la récente et forte baisse du cours de l'action. "C'est la bonne décision".

Pourtant, certains utilisateurs des forums en ligne de fans de Tesla se sont plaints des réductions de prix qui désavantageraient les clients qui ont récemment acheté leur véhicule, baissant ainsi sa valeur sur le marché de l'occasion.

"Je ne suis pas très satisfait de ces énormes oscillations de prix. Une réduction de 10.000 euros comme ça, ça donne vraiment l'impression d'avoir payé beaucoup trop cher", a écrit un utilisateur sur le forum "Tesla Drivers and Friends" vendredi.

En Chine, où Tesla a réduit ses prix de 6 à 13,5%

la semaine dernière

En Chine, où Tesla a réduit ses prix de 6 à 13,5% la semaine dernière, les propriétaires ont protesté dans les centres de livraison du pays, demandant à Tesla une compensation.