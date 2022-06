Tesla augmente le prix de ses voitures en raison de l'inflation

16 juin (Reuters) - Tesla Inc a de nouveau augmenté les prix de ses modèles aux États-Unis face aux problèmes persistants de la chaîne d'approvisionnement mondiale et à la flambée des coûts des matières premières.

Le constructeur de voitures électriques a augmenté de 3.000 dollars (2.869,17 euros) le prix de son modèle Y longue portée, le faisant passer à 65.990 dollars jeudi, après avoir retardé d'un mois les livraisons de certains modèles longue portée aux États-Unis.

La hausse de 5% des prix intervient alors que les coûts des matières premières explosent et que les constructeurs automobiles luttent pour s'approvisionner en puces et autres fournitures en raison d'une pénurie à l'échelle du secteur.

"Alors que certains craignent que les hausses de prix ne détruisent la demande, pour l'instant, Tesla reste soumis à une contrainte d'approvisionnement", relève Credit Suisse.

La société rivale Rivian Automotive Inc a également augmenté ses tarifs de plus de 10.000 dollars pour les nouvelles commandes de son modèle de base. (reportage Nivedita Balu et Maria Ponnezhath à Bangalore; version française Sophie Louet)