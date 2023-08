Tesla annonce de nouvelles baisses de prix en Chine pour ses Model S et X

Pékin (Reuters) - Tesla a annoncé mercredi avoir baissé les prix des stocks existants en Chine de ses voitures haut de gamme, les Model S et X. Le constructeur a déclaré sur le réseau social chinois Weibo avoir baissé le prix de la Model S de 6,7%, à 754.900 yuans (environ 95.000 euros). La Model X a vu son prix baisser de 6,9% et coûte désormais 836.000 yuans. Tesla a déjà annoncé lundi une baisse des prix pour deux versions de la Model Y, la Grande autonomie et la Performance, laissant planer l'inquiétude sur ses marges. Les ventes de voitures fabriquées en Chine de Tesla ont chuté de 31% en juillet par rapport à juin, la première baisse mensuelle depuis décembre, alors que le constructeur a suspendu une partie de sa production pour préparer le lancement d'une version remaniée de sa Model 3. En comparaison, le constructeur chinois BYD a vu ses ventes augmenter en juillet. (Rédigé par le bureau de Pékin; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)