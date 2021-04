Tesla a enregistré des livraisons record au premier trimestre

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le groupe automobile américain Tesla a publié vendredi des livraisons trimestrielles historiques et supérieures aux attentes de Wall Street, la solide demande pour ses véhicules électriques ayant compensé l'impact d'une pénurie mondiale de semi-conducteurs.

"Nous sommes encouragés par la bonne accueil du Model Y en Chine et nous avançons rapidement vers la pleine capacité de production", a annoncé le groupe dans un communiqué.

"Les nouveaux Model S et Model X ont également été exceptionnellement bien accueillis, avec de nouveaux équipements installés et testés au premier trimestre et nous sommes dans les premières étapes de la montée en puissance de la production", a-t-il ajouté.

Au cours du premier trimestre, Tesla a livré 184.800 véhicules alors que les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre de 177.822, selon les données de Refinitiv.

Le groupe dépasse ainsi son précédent record de 180.570 unités établi au trimestre précédent.

La production totale de Tesla au premier trimestre a légèrement augmenté pour atteindre 180.338 véhicules après 179.757 au quatrième trimestre.

Tesla est devenu en juillet dernier le premier groupe automobile au monde en termes de valorisation bien que sa production ne représente qu'une fraction de celle de ses rivaux comme Toyota Motor, Volkswagen et General Motors.

(Akanksha Rana et Arunima Kumar à Bangalore, Hyunjoo Jin à San Francisco, version française Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)