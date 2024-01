Tesco revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel après les fortes ventes de Noël

Tesco revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel après les fortes ventes de Noël













Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Tesco a relevé jeudi ses prévisions de bénéfice annuel pour la deuxième fois en quatre mois, le groupe de distribution britannique faisant état d'une hausse plus importante que prévu des ventes sous-jacentes au Royaume-Uni pendant la période clé des fêtes de fin d'année. Le groupe de supermarchés, qui détient près de 28% du marché britannique de l'alimentation, a déclaré qu'il prévoyait désormais un bénéfice d'exploitation ajusté pour l'exercice 2024, son chiffre clé, de 2,75 milliards de livres (3,20 milliards d'euros), après 2,49 milliards de livres en 2022/23. Il prévoyait auparavant 2,6 à 2,7 milliards de livres. "Nos investissements continus dans l'ensemble de notre offre à la clientèle ont permis d'obtenir des résultats commerciaux plus solides que prévu", a déclaré Tesco. Le groupe a enregistré une hausse de 6,8% des ventes à périmètre constant au Royaume-Uni au cours des six semaines précédant le 6 janvier et de 7,9% au cours du troisième trimestre précédant le 25 novembre, après avoir augmenté de 8,4% au cours du deuxième trimestre. (Reportage James Davey, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)