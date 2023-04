Tesco prévoit un bénéfice annuel stable pour 2023-2024

par James Davey et Paul Sandle LONDRES (Reuters) - Le plus grand distributeur britannique Tesco prévoit un bénéfice stable pour son nouvel exercice fiscal, après une baisse de 6,3% en 2022-2023 dûe à la forte inflation qui a mis en difficulté ses clients et ses fournisseurs. Tesco, qui détient une part de 27% du marché britannique de l'alimentation, a mieux résisté que ses concurrents à ce contexte difficile en utilisant son poids pour obtenir de meilleures conditions auprès des fournisseurs et en fidélisant les clients grâce à un programme de fidélité avantageux. En 2022-2023, ses ventes ont augmenté de 5,3% pour atteindre 57,6 milliards de livres (65,4 milliards d'euros), portées par la hausse des prix - l'inflation britannique ayant atteint 11,1% en octobre, son niveau le plus élevé depuis 40 ans. Toutefois, la hausse des salaires et des factures a pesé sur le bénéfice. Son résultat opérationnel ajusté des activités de distribution a atteint 2,49 milliards de livres pour l'exercice clos au 25 février, après 2,65 milliards un an plus tôt. Ce bénéfice opérationnel devrait être stable en 2023-2024. A la Bourse de Londres, le titre Tesco progressait dans la matinée de près de 2%. "Tesco continue de consolider sa position de premier supermarché du Royaume-Uni", a déclaré Zoe Gillespie, directrice des investissements chez RBC Brewin Dolphin. "Les bénéfices sont peut-être en baisse, mais il fallait s'y attendre en raison des pressions exercées par la crise du coût de la vie et de la normalisation des habitudes d'achat après la pandémie". (Reportage James Davey ; version française Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault)