Tereos vend son site industriel d'Escaudoeuvres au belge Agristo

PARIS (Reuters) - Tereos, premier producteur français de sucre et d'éthanol, a accepté de vendre au fabricant de frites belge Agristo son site industriel d'Escaudoeuvres, dans le nord de la France, a annoncé lundi le ministère français chargé de l'Industrie. Agristo prévoit d'investir environ 350 millions d'euros pour développer une nouvelle usine de transformation de produits à base de pommes de terre afin de remplacer la sucrerie existante, ont déclaré les services du ministre de l'Industrie Roland Lescure, qui assistera dans la journée à une cérémonie de signature. Le prix de vente du site n'a pas été divulgué. Tereos a annoncé en mars un projet de réorganisation prévoyant la fermeture de ses activités sucrières dans son usine d'Escaudoeuvres, entraînant 123 suppressions de postes. L'annonce de la fermeture de la sucrerie a provoqué une levée de boucliers parmi les syndicats, qui ont bloqué quelque 40.000 tonnes de sucre à l'intérieur de l'usine pendant des semaines. Tereos a attribué la fermeture de cette usine à une forte baisse de la production locale de betteraves sucrières. La flambée des prix du sucre a permis à Tereos, l'un des plus grands producteurs mondiaux de sucre en volume grâce à ses activités importantes au Brésil, d'afficher un bénéfice record en 2022/23, mais des dettes élevées ont incité le groupe à vendre des actifs dans le monde entier. L'entreprise maintiendra une activité logistique à proximité du site sucrier en cours de cession. Agristo, qui pourrait créer environ 350 emplois dans sa future usine française, entend bénéficier de la proximité de la production de pommes de terre dans le nord de la France et d'un accès logistique vers le sud de l'Europe, a expliqué le ministère chargé de l'Industrie. (Reportage Sybille de La Hamaide et Gus Trompiz, version française Kate Entringer)