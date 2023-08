Tereos publie un CA en hausse de 23% à 1,69 milliards d'euros au T1

2 août (Reuters) - Tereos SA: * AU T1 LE CHIFFRE D'AFFAIRES S'ÉLÈVE À 1 687 MILLIONS D'EUROS, EN HAUSSE DE 23% * EBITDA DE 246 MILLIONS D'EUROS, EN HAUSSE DE 26% PAR RAPPORT AU T1 2022/23 * EBIT RÉCURRENT DE EUR 182 MILLIONS, CONTRE EUR 125 MILLIONS À LA MÊME PÉRIODE DE L'ANNÉE 2022/23 * LA FORTE HAUSSE DES PRIX DES MATIÈRES PREMIÈRES ET DE L'ÉNERGIE ONT CONDUIT MÉCANIQUEMENT À UNE AUGMENTATION DU BFR * LA DETTE EXCLUANT LE MONTANT DE BFR S'ÉLÈVE À 1 237 MILLIONS D'EUROS À FIN JUIN 2023 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)