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Tereos publie un CA en hausse de 23% à 1,69 milliards d'euros au T1

Tereos publie un CA en hausse de 23% à 1,69 milliards d'euros au T1

2 août (Reuters) - Tereos SA:

* AU T1 LE CHIFFRE D'AFFAIRES S'ÉLÈVE À 1 687 MILLIONS D'EUROS, EN HAUSSE DE 23%

* EBITDA DE 246 MILLIONS D'EUROS, EN HAUSSE DE 26% PAR RAPPORT AU T1 2022/23

* EBIT RÉCURRENT DE EUR 182 MILLIONS, CONTRE EUR 125 MILLIONS À LA MÊME PÉRIODE DE L'ANNÉE 2022/23

* LA FORTE HAUSSE DES PRIX DES MATIÈRES PREMIÈRES ET DE L'ÉNERGIE ONT CONDUIT MÉCANIQUEMENT À UNE AUGMENTATION DU BFR

* LA DETTE EXCLUANT LE MONTANT DE BFR S'ÉLÈVE À 1 237 MILLIONS D'EUROS À FIN JUIN 2023 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)

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