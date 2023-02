Tereos nomme Jorge Boucas, nouveau directeur général

Tereos nomme Jorge Boucas, nouveau directeur général













(Bien lire vendredi §1) 17 février (Reuters) - Le groupe français Tereos, deuxième producteur mondial de sucre en termes de volume, a annoncé vendredi la nomination de Jorge Boucas comme nouveau directeur général de la coopérative. Jorge Boucas aura pour mission de mener à bien le projet stratégique du groupe, a dit Tereos dans un communiqué. "Il lui reviendra d'achever le redressement du groupe coopératif, de déployer dans les meilleurs délais le plan de décarbonation face aux enjeux énergétiques qui touchent notre industrie et de proposer au conseil d'administration de nouvelles orientations de croissance pour Tereos". (Rédigé par Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)