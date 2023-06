Tereos: Les résultats annuels grimpent avec la hausse des prix

(Reuters) - Tereos, premier producteur français de sucre et d'éthanol, a fait état jeudi d'une forte progression de ses résultats annuels, à la faveur d'une hausse des prix sur ses marchés et d'un contrôle strict des coûts. Pour l'exercice clos au 31 mars, le groupe a fait état d'un Ebitda ajusté consolidé en hausse de 57% à taux de change constant, à 1,1 milliard d'euros. Le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 6,6 milliards d'euros, en hausse de 26% à taux de change constant. "Cette amélioration des résultats s’explique par les effets combinés de la hausse des prix (sucre, alcool, éthanol, produits sucrants et électricité), d’un contrôle strict des coûts et d’une bonne exécution de la stratégie de couvertures", a indiqué le groupe dans un communiqué. Ces facteurs ont permis à Tereos de limiter l'impact de la forte hausse des coûts des matières premières et de l'énergie sur ses marges, a-t-il ajouté. (Reportage de Dina Kartit, édité par Blandine Hénault)