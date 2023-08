Tereos annonce la fermeture d'une féculerie de pommes de terre à Haussimont

(Reuters) - Tereos, premier producteur français de sucre et d'éthanol, a annoncé mardi son projet de fermeture et de réindustrialisation de sa féculerie de pommes de terre à Haussimont, dans la Marne. "Faute d'acquéreur, la coopérative Tereos doit aujourd'hui envisager un autre scénario et s'engager dans un projet de cessation d'activité et la recherche d'un repreneur pour porter un nouveau projet de réindustrialisation du site", a déclaré l'entreprise dans un communiqué. Cette fermeture n'impactera pas la campagne 2023-2024 de récolte de pommes de terre destinées à la production de fécule, qui sera lancée le 20 septembre, a précisé l'entreprise. (Rédigé par Dina Kartit, édité par Blandine Hénault)