Tentative de putsch en Guinée, le palais présidentiel attaqué

Crédit photo © Reuters

par Saliou Samb

CONAKRY (Reuters) - Une tentative de coup d'Etat a été menée dimanche en Guinée, où un groupe de soldats mutins a annoncé la dissolution de la Constitution et du gouvernement. Le ministère de la Défense a assuré dans le même temps que les assaillants avaient été repoussés.

Des tirs nourris ont retenti dimanche matin à Conakry, la capitale guinéenne, et plusieurs sources ont déclaré qu'une unité d'élite de l'armée dirigée par un ancien de la Légion française, Mamady Doumbouya, était à l'origine de ces troubles.

Lors d'une courte apparition à la télévision nationale, un soldat non identifié, ceint du drapeau national et entouré de huit autres militaires en armes, a promis la création d'un gouvernement de transition et déclaré que d'autres détails seraient donnés ultérieurement.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, non authentifiées dans l'immédiat, ont montré le président Alpha Condé entouré dans une pièce par des soldats des forces spéciales.

Le ministère de la Défense guinéen a déclaré dans un communiqué que la "menace" avait été contenue, que la garde présidentielle avait repoussé une attaque des forces spéciales contre le palais présidentiel et que les forces de sécurité étaient en train de rétablir l'ordre.

L'accès au seul pont reliant le continent à la presqu'île de Kaloum, l'un des quartiers de la capitale, qui abrite le palais présidentiel et la plupart des ministères, a été bloqué dans la matinée, selon une source militaire, et de nombreux soldats, certains lourdement armés, se sont déployés autour de la présidence.

Des convois de véhicules blindés et de pick-ups transportant des militaires ont été vus sillonnant la ville.

Selon des témoins contactés par Reuters, deux civils au moins ont été blessés par balles.

Alpha Condé, qui est âgé de 83 ans, a été réélu en octobre dernier pour un troisième mandat de cinq ans à la suite d'une réforme de la Constitution vivement critiquée par l'opposition.

Plusieurs dizaines de personnes sont mortes dans des violences liées au scrutin.

(Reportage Saliou Samb et Bate Felix, rédigé par John Stonestreet; version française Jean-Stéphane Brosse)