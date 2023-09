Tensions en Israël avant une audience historique de la Cour suprême sur la réforme judiciaire

par Maayan Lubell JERUSALEM, 11 septembre (Reuters) - Des manifestants antigouvernementaux ont affronté lundi les forces de l'ordre devant le domicile du ministre israélien de la Justice, à la veille d'une audience historique de la Cour suprême sur la réforme du système judiciaire élaborée par le gouvernement de Benjamin Netanyahu, qui a provoqué une crise politique en Israël. Mardi, les 15 juges de la Cour suprême se réuniront pour la pour se pencher sur la réforme de la justice adoptée par la Knesset en juillet. Cette réforme vise en particulier à limiter les pouvoirs de contrôle de la Cour suprême sur l'exécutif. Les tentatives pour trouver un accord entre Benjamin Netanyahu et les opposants à la réforme judiciaire sont jusqu'ici restées vaines, faisant craindre une nouvelle détérioration de la crise politique dans le pays. Toutefois, une décision de la Cour suprême pourrait ne pas intervenir avant janvier, ce qui laisse encore du temps aux deux camps opposés pour trouver un compromis. A défaut d'accord, Benjamin Netanyahu pourrait décider de présenter une version remaniée de sa réforme judiciaire. Lundi, des manifestants ont bloqué la voiture du ministre de la Justice, Yariv Levin, l'un des principaux artisans de la réforme. Une grande manifestation est prévue devant la Cour suprême dans le courant de la journée. Les opposants à la réforme dénoncent une atteinte à la démocratie tandis que les partisans de Benjamin Netanyahu, à la tête d'une coalition de partis nationalistes et ultra-religieux, estiment cette réforme nécessaire pour éviter un "gouvernement des juges". L'enjeu est de taille pour le Premier ministre, poursuivi en justice dans trois affaires de corruption - accusations qu'il réfute - et dont le sixième mandat à la tête du pays pourrait être remis en cause s'il était condamné. (Reportage Maayan Lubell; Blandine Hénault pour la version française, édité par)