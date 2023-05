Tensions après le décès d'un Palestinien dans une prison israélienne

(Actualisé avec tirs de roquettes, précisions, réactions; photo/TV à disposition) JERUSALEM, 2 mai (Reuters) - Trois roquettes ont été tirées mardi matin depuis Gaza en direction d'Israël à la suite du décès d'un membre éminent du groupe palestinien du Djihad islamique dans une prison israélienne après une grève de la faim, l'avocat du défunt ayant accusé les autorités israéliennes de négligence médicale. L'autorité pénitentiaire israélienne a annoncé que Khader Adnan est décédé en prison aux premières heures de la journée après une grève de la faim de 87 jours. Le prisonnier, qui "refusait de subir des examens médicaux et de recevoir un traitement médical", a été "retrouvé inconscient dans sa cellule", a-t-elle précisé. Les efforts pour le réanimer se sont avérés vains. Évacué à l'hôpital, Khader Adnan y a été prononcé mort. Un association de détenus basée à Gaza a réagi en déclarant à Reuters que "Khader Adnan a été exécuté de sang-froid". Contacté par Reuters par téléphone, l'avocat de Khader Adnan a fait savoir qu'une demande avait été formulée, 36 jours après son arrestation, pour qu'il soit "transféré dans un hôpital civil afin d'y être suivi de manière appropriée." "Malheureusement, cette demande a été accueillie avec intransigeance et rejet par l'autorité pénitentiaire israélienne", a ajouté Jamil Al-Khatib. Dans un communiqué, le Djihad islamique a déclaré que le "combat continue". "L'ennemi va une fois de plus réaliser que ses crimes ne resteront pas sans réponse". Peu après, des sirènes d'alerte ont retenti dans les localités israéliennes frontalières de la bande de Gaza. L'armée israélienne a confirmé que trois roquettes tirées depuis l'enclave palestinienne ont atterri dans des zones ouvertes. Khader Adnan, 45 ans, issu de la ville de Jénine en Cisjordanie, était une figure du Djihad islamique, mouvement armé qui s'oppose comme le Hamas à tout accord de paix entre Palestiniens et Israéliens. L'Etat hébreu accusait Khader Adnan de soutenir le terrorisme, d'être affilié à un groupe terroriste et d'inciter à la révolte. Khader Adnan avait mené au moins cinq grèves de la fin au cours de multiples détentions depuis 2004. (Reportage Emily Rose, Nidal Al Mughrabi; version française Jean Terzian)