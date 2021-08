Tennis : Zverev s'offre Cincinnati

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Un match accroché était attendu entre Alexander Zverev et Andrey Rublev, mais le duel entre les deux joueurs de la "Next Gen" a tourné court. L'Allemand s'est imposé cette nuit en finale du Master 1000 de Cincinnati en deux petits sets (6-2/6-3). Dans la première manche, le numéro 5 mondial a rapidement pris l'avantage avec un double break (4 - 0) pour au final la remporter 6 - 2. Dans le second set, même scénario avec la tête de série numéro 4 qui mène rapidement 5 jeux à 1. Mais Zverev a tremblé au moment de conclure pour au final s'imposer 6 - 3 dans le set final. Andrey Rublev a été notamment fébrile sur sa seconde balle avec un pourcentage famélique de réussite dessus (14 %).

Alexander Zverev remporte donc son cinquième Master 1000 de sa carrière, le deuxième cette saison. L'Allemand devient donc le nouveau quatrième mondial à seulement une semaine de l'US Open.