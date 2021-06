Tennis : Victoria Azarenka met fin à l'aventure d'Alizé Cornet à Bad Homburg

Crédit photo © Reuters

par Arthur Cremers (iDalgo)

Après sa belle semaine à Berlin, Alizé Cornet retrouvait Victoria Azarenka en huitièmes de finale du tournoi de Bad Homburg. Malgré la perte de la première manche, la Française a réagi pour disputer un troisième set. Au bout du suspense, elle est tombée face à l'ancienne numéro une mondiale. Score final 6-4/3-6/7-6(7) et la Biélorusse retrouvera Sara Sorribes Tormo en quart. L'Espagnole a éliminé la Japonaise Misaki Doi 6-4/6-4. Dans les autres matchs de la journée, Petra Kvitova et Angélique Kerber ont respectivement disposé de Ann Li et Anna Blinkova. La première retrouvera Nadia Podoroska qui s'est elle aussi qualifiée face à Patricia Maria Tig.