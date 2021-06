Tennis : Ugo Humbert en demi-finale à Halle

Crédit photo © Reuters

par Arthur Cremers (iDalgo)

Qualifié pour les quarts de finale disputés ce vendredi, Ugo Humbert affrontait Sebastian Corda, récent vainqueur de l'ATP de Parme, pour une place en demie. Après un premier set ultra maîtrisé remporté 6-2, le Français n'a pas su faire la différence dans le deuxième et a cédé au tie-break, 7 points à 5. Dans l'ultime manche, Humbert a été opportuniste et a converti sa seule balle de break. Score final 6-2/6-7/6-4. Avant lui, Andrey Rublev était aussi sur le court et il a poursuivi sa semaine parfaite. Victorieux face au vieillissant Philipp Kohlschreiber, le Russe n'a eu besoin que de deux sets et 1h22 de jeu (7-6(4)/6-2). Dans les autres matchs du jour, Félix Auger-Aliassime, finaliste à Stuttgart la semaine passée, et Nikoloz Basilashvili se sont respectivement défaits de Marcos Giron et Lloyd Harris.