Tennis : Tsitsipas et Zverev passent, pas Aliassime

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Les principaux favoris ont assuré cette nuit sur les courts californiens.

Stefanos Tsitsipas passe au tour suivant en disposant de l'Espagnol Pedro Martinez en deux manches (6-2/6-4). Alexander Zverev se qualifie également, mais cela a été plus compliqué contre le jeune espoir Américain Brooksby avec un succès en trois manches (6-4/3-6/6-1).

Berrettini, tête de série numéro 5 verra également le prochain tour grâce à une victoire en 2 manches contre le Chilien Tabilo (6-4/7-5).

Sinner et Carreno Busta ont aussi remporté leur duel de la nuit respectivement contre Millman (6-2/6-2) et Gomez (6-1/6-4).

Du côté des tricolores, Gaël Monfils se qualifie également avec un succès contre l'Italien Maher (6-4/6-2).

Seul déconvenue de la nuit à mettre au crédit de Félix Auger-Aliassime avec une défaite contre Albert Ramos (6-4/6-2)