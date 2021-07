Tennis : sacré à Wimbledon, Djokovic égale Federer et Nadal

par Martin Schmuda (iDalgo)

Novak Djokovic a rejoint Roger Federer et Rafael Nadal en remportant son 20e titre du Grand Chelem. Le numéro un mondial a soulevé son sixième trophée à Wimbledon en battant Matteo Berrettini 6-7(4) 6-4 6-4 6-3 en 3h27 de jeu. L'Italien a pourtant montré de la résilience dans le premier set, mené 5-2 et parvenant à s'adjuger la première manche au jeu décisif. Le Serbe s'est ensuite montré très solide dans le deuxième et le troisième set, réalisant le break assez tôt pour faire la course en tête. Plus équilibrée, la quatrième manche a basculé en faveur de Nole lorsqu'il a placé un coup d'accélérateur à 3-3 pour l'emporter. Le Djoker est le premier homme depuis Rod Laver en 1969 à gagner les trois premiers Majeurs de l'année et pourrait signer le Grand Chelem calendaire à l'US Open.