Tennis : Sabalenka en patronne

par Martin Schmuda (iDalgo)

Les quarts de finale du WTA 1000 de Montréal se sont disputés cette nuit. La tête de série numéro une du tableau, Aryna Sabalenka, a dominé sa compatriote Victoria Azarenka 6-2 6-4 en 1h20 de jeu. Après un premier set maîtrisé, la troisième joueuse mondiale a concédé le break d'entrée, mais a accéléré en fin de manche pour basculer en tête et conclure au retour. La Biélorusse tentera de prendre sa revanche de la demi-finale de Wimbledon face à Karolina Pliskova, qui a étrillé Sara Sorribes Tormo 6-4 6-0. Dans l'autre partie de tableau, c'est une affiche inédite à laquelle on assistera dans le dernier carré. Camila Giorgi a mis fin au parcours de Coco Gauff 6-4 7-6(2) et cherchera à obtenir son billet pour une première finale en WTA 1000, comme Jessica Pegula, tombeuse d'Ons Jabeur 1-6 7-6(4) 6-0.