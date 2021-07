Tennis : Ruud titré à Bastad

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

Tête de série numéro un du tournoi ATP 250 de Bastad, Casper Ruud a tenu son rang en finale face à Federico Coria 6-3 6-3 pour remporter son deuxième titre de la saison après Genève. Le Norvégien a démarré en trombes pour mener quatre jeux à rien en moins de quinze minutes. L'Argentin, qui disputait là sa première finale sur le circuit professionnel, a laissé filer la première manche et a fait preuve de résistance dans le deuxième set. Malheureusement pour lui, le joueur scandinave est à l'aise sur terre battue et a placé un coup d'accélérateur en fin de match pour prendre trois fois le service adverse et l'emporter. Troisième titre en carrière pour Ruud qui va intégrer le Top 15 lundi. Coria se rapproche quant à lui du Top 50.