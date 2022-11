Tennis : Rune renverse Djokovic et remporte le tournoi de Paris-Bercy

par Romain Strozza (iDalgo)

Opposé au Serbe Novak Djokovic en finale du tournoi de Paris-Bercy, Holger Rune a remporté son premier Masters 1000 de sa carrière après un combat de plus de 2h30 (3-6, 6-3, 7-5). Dans le premier set, Djokovic, qui visait son huitième titre dans la capitale, a pris le contrôle de l'échange face au jeune Danois qui semblait dépassé par l'événement. Toujours devant dans la deuxième manche, le Serbe n'a rien pu faire face au réveil de Rune qui a enfin pu mettre en place son jeu qui a fait si mal à de nombreux joueurs du Top 10 cette semaine. À égalité, le match s'est équilibré malgré une gêne physique pour Djokovic qui a pu compter sur son service pour rester dans le match. À 5-5 partout, Rune a pris le service de son adversaire pour se donner le droit de servir pour la gagne et il a réussi à résister à la pression du Serbe dans un dernier jeu qui a duré plus de quinze minutes. Rune remporte son troisième tournoi de la saison.