Tennis : Rublev royal à Monte-Carlo !

par Edouard Guala (iDalgo) Sous les yeux de son SAS Albert II de Monaco, Andrei Rublev s'est offert l'une des plus belles victoires de sa carrière lors de la finale du tournoi de Monte-Carlo contre Holger Rune. Pourtant, le Danois avait remporté la première manche avant de flancher contre le sixième joueur mondial. Rublev s'impose finalement 5-7, 6-2, 7-5 après 2h36 de lutte. Le Russe était mené 4-1 lors de l'ultime manche avant de retourner complément la situation à son avantage. Cette victoire sur terre battue va lui faire grand bien avant Rolland Garros. Ce succès va également lui permettre de faire le plein de confiance après plusieurs trous d'air ces derniers temps.